Contrabando: Para Zigarán, cerrar Finca Karina no basta y propuso un scanner en la Terminal de Aguas Blancas

Tras la amenaza de un corte en la ruta nacional 50 por parte de trabajadores de gomones y charanas, Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, explicó en La Mañana de CNN Salta, la compleja situación que atraviesa la frontera.

Según explicó, el cierre de Finca Karina, uno de los principales puntos de comercio informal, generó un fuerte impacto entre los boteros y los trabajadores que trasladan mercadería en gomones y chalanas, quienes quedaron sin su principal fuente de ingresos.

"Eso quedó como un hormiguero pateado", aseguró, a la vez que advirtió que, era sabido, que “tarde o temprano iban a intentar reagruparse”.

Control escalonado

En vista de ello, adelantó que presentará a Nación un sistema de control escalonado, que prevé un primer control en la Terminal con scanner y uno segundo, en el conocido puesto 28 de Gendarmería con el objetivo de reducir los vacíos que facilitan el contrabando.

Según explicó, la ruta 50, al tener un solo control, permitía maniobras como descargar la mercadería unos metros antes, cruzar corriendo y salir por la otra punta. “Hay que equiparar los controles para recuperar el orden”, afirmó.

No obstante, aclaró que sería "iluso" creer que el cierre de finca Karina, es terminar con el contrabando. “Hay que darle algún régimen que les permita a todos fluir, hace falta un equilibrio entre la normativa vigente y la realidad social", contó.

Según Zigarán, los trabajadores hoy operan más que antes, aunque de manera más lenta y organizada. “Durante tres semanas estuvieron sin ingreso, pero hoy están trabajando nuevamente, más que antes”, señaló.