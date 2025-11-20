Salteños que conmueven: Con un cartel, busca trabajo en Metán y su caso movilizó a la gente

La solidaridad se activó en las redes sociales de Metán tras viralizarse la historia de un joven que, en un acto de valentía y urgencia, salió a la calle con un cartel para pedir trabajo digno, búsqueda que, en medio de la crisis económica, demuestra su deseo de una oportunidad para superarse, conmoviendo a la comunidad que inmediatamente difundió su pedido para que pueda acceder a un empleo estable.

Según compartió el medio El Vocero, el protagonista de esta escena, identificado como Franco, se apostó durante varias horas de la mañana del miércoles en la transitada esquina de 25 de Mayo y Mitre, en pleno centro de San José de Metán. Sostenía en sus manos un cartel con un mensaje directo y urgente: "Estoy necesitando trabajo digno urgente", atrayendo la mirada de peatones y automovilistas.

La historia se hizo pública gracias a la acción de una vecina que, conmovida por la situación, se acercó a dialogar con él. La mujer relató en redes sociales que no pudo “seguir de largo” y decidió conocer la situación del joven, quien le dio permiso para compartir su pedido y su número de contacto.

En su posteo viral, la vecina relató que Franco solo busca un trabajo "donde no sufra maltrato ni faltas de respeto". Además, reveló que el joven cuenta con formación profesional, siendo auxiliar en administración contable y asistente en Recursos Humanos, evidenciando que su búsqueda no es por falta de preparación, sino por la escasez de oportunidades.

La publicación, que rápidamente sumó decenas de réplicas, logró movilizar a la comunidad. El mensaje de la vecina incentivó la solidaridad: “A veces hacemos la vista gorda a lo que nos rodea porque suficiente tenemos con lo nuestro. Pero compartir solo cuesta segundos”. De esta manera, Metán demostró su compromiso por encontrarle una solución a la difícil situación de Franco.

La escena en pleno centro reabrió el debate sobre la falta de empleo y las grandes dificultades que enfrentan los metanenses para acceder a una fuente de ingresos estable. Ahora, la esperanza de la comunidad se centra en que la masiva difusión del número de contacto de Franco (3876526339) le brinde la tan anhelada oportunidad laboral digna.