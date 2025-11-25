Salta y Orán se movilizan para ayudar a Josefina, una adolescente con leucemia

Josefina Toledo, tiene tan solo 14 años y su vida dio un giro de 360 grados en pocos días cuando empezaron a salirle unos moretones en distintas partes del cuerpo, al llegar al control, le diagnosticaron leucemia grave y que para salvarle la vida necesita tomar una medicación.

Restulta que esta medicación tiene un costo millonario, el cual su mamá, Graciela, quien además tiene otros hijos y se encuentra sola, no puede afrontar. La familia es de Orán y hoy por esta situación se encuentran en Salta donde la adolescente está internada.

Según detallaron a través de Redes sociales familiares y amigos, Josefina necesita 3 cajas de Varitrinox 10 mg X 10 ampollas. Cada caja tiene un coste de casi $16 millones.

Además del dinero para la compra del medicamento necesitan dadores de sangre y de eferesis (este último para la extracción de plaquetas y requieren a 4 personas mas)

Si querés ayudar a esta jovencita a seguir adelante, podés donar dinero a través del alias: josefinatoledo.20

La cuenta está a nombre de Guayama Graciela Soledad.