Todos por Matu: Tiene 8 años y necesita viajar a México para un tratamiento de 35 mil dólares

Matu tiene 8 años y padece Síndrome de West, una condición que le provoca parálisis cerebral, epilepsia refractaria y cuadriparesia. Esto le impide hablar y caminar. Su familia busca reunir fondos para que pueda viajar a México y acceder a un tratamiento que podría mejorar su desarrollo. El viaje está previsto para el 9 de diciembre y necesitan completar el pago antes de fin de mes.

"Con 3.500 personas que colaboren con 5 mil pesos, llegamos"

En diálogo con ElOnceTV, su mamá Noelia Lamas explicó que el tratamiento cuesta 35 mil dólares. Ya lograron pagar el 50%, pero aún deben reunir la otra mitad. La familia pide la colaboración de la comunidad y detalló que, si 3.500 personas aportan 5 mil pesos, podrán llegar al monto necesario. “Tenemos esperanza de que este tratamiento permita nuevas conexiones cognitivas y que Matu pueda hablar y caminar”, contó Noelia.

Para recaudar fondos, familiares y amigos están organizando eventos solidarios. También sortearán una camiseta de River firmada por todos los jugadores y por Marcelo Gallardo, lo que despertó gran interés entre los hinchas.

La familia recibió además una buena noticia. Una empresa donó los pasajes para todos, por lo que ya tienen asegurado el viaje del 8 de diciembre.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta solidaria en Banco Nación de Jujuy. El alias es: todosxmatu y la titular es Noelia Anahí Lamas.