La Fundación UNIR busca 142 Reyes Magos, para que todos los niños reciban un regalo

La Fundación Unir busca 142 reyes magos para que la misma cantidad de niños "puedan vivir la alegría de recibir su regalo de Navidad". Es que desde la organización se encargarán que los regalos lleguen a los niños de cinco instituciones educativas.

Amblayo, Isonza, Finca El Toro, Cardones (Angastaco) y San Antonio (Animaná), son las instituciones educativas que recibirán los regalos para los más pequeños.

Las personas interesadas en ayudar a la fundación, pueden hacerlo;

Llevando un regalo, envuelto en un lindo papel de regalo y si pueden con una cartita a:

Mamaterra: Santiago del Estero 374 de lunes a sábado de 10 a 20 horas.

Lo ideal sería llevar los regalos hasta el día viernes 12 de diciembre así podemos organizarnos mejor.

Haciendo una transferencia bancaria a la cuenta de nuestra Fundación:

FUNDACION UNIR SALTA

Banco Santander

Cuenta Corriente en Pesos 165-014697/9

CBU: 0720165920000001469790

Alias: FUNDACIONUNIR



Desde la organización recuerdan que "si vas comprar un regalo, nosotros te asignamos uno de los chicos así sabés que comprarle"

Por otro lado, "en caso de hacernos una transferencia, nosotros nos encargaremos de comprar el regalo y de envolverlo. Y después te avisamos para quién fue".

Además recuerdan que "a los chicos les encanta recibir una cartita y una foto de la persona que les hizo el regalo. Si no estás por Salta, podés escribir la carta, le sacás una foto o escaneas, nos la mandás por mail y nosotros la imprimimos".