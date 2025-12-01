¿Te sumás? Lanzan campaña para que abuelos no pasen las fiestas en soledad

El Voluntariado Social de Adultos Mayores de Salta (VOS AMAS) lanzó la campaña “Soledad Cero” para sumar voluntarios que acompañen a los adultos mayores y ayuden a combatir la soledad que se intensifica durante las fiestas de fin de año.

Este año, la iniciativa se amplía para brindar contención emocional a abuelos convalecientes en hospitales, acompañándolos durante su recuperación.

La organización, que promueve “más corazones solidarios para menos corazones solitarios”, advierte que la falta de compañía puede generar dolor y depresión, e invita a la comunidad a sumarse a esta labor solidaria.

Cómo participar: compañía y donaciones

Acompañamiento directo: dedicando tiempo, brindando compañía y realizando actividades como lectura o canciones.

Colaboración con elementos: donando artículos de apoyo esenciales, como andadores, bastones, pañales o sillas de ruedas.



Los interesados pueden inscribirse y obtener más información a través de:

Facebook: Página oficial de VOS AMAS

WhatsApp: 387 565 1339