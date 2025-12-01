¿Te sumás? Lanzan campaña para que abuelos no pasen las fiestas en soledad

¿Te sumás? Lanzan campaña para que abuelos no pasen las fiestas en soledadSolidaridad01/12/2025
El Voluntariado Social de Adultos Mayores de Salta (VOS AMAS) lanzó la campaña “Soledad Cero” para sumar voluntarios que acompañen a los adultos mayores y ayuden a combatir la soledad que se intensifica durante las fiestas de fin de año.
Este año, la iniciativa se amplía para brindar contención emocional a abuelos convalecientes en hospitales, acompañándolos durante su recuperación.
La organización, que promueve “más corazones solidarios para menos corazones solitarios”, advierte que la falta de compañía puede generar dolor y depresión, e invita a la comunidad a sumarse a esta labor solidaria.
Cómo participar: compañía y donaciones
- Acompañamiento directo: dedicando tiempo, brindando compañía y realizando actividades como lectura o canciones.
- Colaboración con elementos: donando artículos de apoyo esenciales, como andadores, bastones, pañales o sillas de ruedas.
Los interesados pueden inscribirse y obtener más información a través de:
Facebook: Página oficial de VOS AMAS
WhatsApp: 387 565 1339