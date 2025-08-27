Dieron de alta a la joven que viajaba con el motociclista fallecido en Av. del Carnaval

Desde el Hospital San Bernardo confirmaron a InformateSalta que Ana Belén, la joven que viajaba como acompañante del motociclista Leandro Isaac Guitián - fallecido en el accidente ocurrido el pasado 19 de agosto en la avenida Fernández Molina -, recibió el alta médica tras varios días de internación.

La joven había ingresado con un traumatismo de cráneo grave y fue sometida a una cirugía de alta complejidad.

Según fuentes a las que accedió nuestro medio, permaneció en terapia intermedia y luego en la Sala de Cirugía Especial Mujeres, hasta que finalmente recibió el alta médica.

El siniestro se produjo cuando la motocicleta en la que circulaban impactó contra una estructura metálica caída sobre la calzada. El choque provocó la muerte inmediata de Guitián, de 22 años, y dejó gravemente herida a su acompañante.

Tras el accidente, las autoridades municipales ordenaron la remoción de los arcos instalados en la zona para los corsos de carnaval, cuya caída derivó en la tragedia.