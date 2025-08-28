Continúan los reclamos por pensiones para discapacidad en Salta: "Yo compro un remedio de 80 mil"Reclamo28/08/2025
Desde hace algún tiempo las oficinas de la Superintendencia de Salud, Salta, ubicada en Av. Belgrano 570 muestran una escena que quizás se repita en todo el pais, que tiene que ver con personas que intentan recuperar pénsiones por discapacidad.
En las puertas de las oficinas a diario se obseran personas con distintas problemáticas y grados de discapacidad que esperan horas a ser atendidos.
Una vecina, en silla de ruedas dijo por Multivisión "Yo ya hice hace más de 2 años los papeles de discapacidad y todavía no tengo respuesta de nada y el otro día vine pero me vine sin la silla de ruedas y no me podía mantener parada, me caía, me tuve que ir sin hacer el trámite, traje todos los papeles de nuevo para ver que novedad y ver que necesito. No tengo pensión ni jubiliación mientras trabajaba pagaba monotributo y luego me enfermé y no pude pagar".
Sin ningún tipo de beneficio social la mujer contó "Yo un solo remedio pago 80 mil pesos para todo el mes que es el Telmisartán, es mucho, yo no puedo pagar los remedios. Tengo polineuritis diabéticas y fibromialgia. Aparte tuve tres infartos y ACV".