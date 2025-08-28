"Patitas en la Calle" busca padrinos para sus animales en Embarcación

El Centro de Rescate Fundación "Patitas en la Calle", ubicado en Embarcación, lanzó una campaña para conseguir padrinos y madrinas que acompañen el cuidado y la recuperación de sus animales.

La iniciativa apunta a brindar apoyo constante a perros, caballos y cerdos rescatados, mejorando su calidad de vida y garantizando atención integral.

Desde la fundación destacan que ser padrino o madrina no es solo un aporte económico, sino un compromiso mensual y un acto de amor hacia los animales que más lo necesitan.

Cada padrino contribuye directamente a los procesos de recuperación y mejora de los animales bajo cuidado del centro.

Quienes deseen sumarse pueden contactarse con la organización a través de alias: PATITASEMBA. “Tu ayuda puede marcar la diferencia en sus vidas”, remarcan desde la fundación.

El centro atiende a diversas especies y busca generar conciencia sobre la importancia de la adopción responsable y la protección animal, invitando a la comunidad a formar parte de este proceso de rescate y cuidado constante.