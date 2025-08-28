Empleados de SACRA reclaman el pago de sueldos: "Pidieron licencia para buscar plata"

El sector de discapacidad viene siendo duramente castigado a nivel país y muchas instituciones que prestan servicios o terciarizados se ven afectados.

A través de la CNN-Salta 94.7 una referente de SACRA, asociación sin fines de lucro para personas con discapacidad contó el duro momento que viven por la falta de pago. "Tiene tres dispositivos que brindan un servicio a las personas con discapacidad, hay uno en la florida que es como la sede central, otro en Quijano y otro en San Luis, brindan distintos servicios pero todos para personas con discapacidad".

En cuanto al reclamo, la trabajadora, explicó que están sin poder cobrar sus haberes "Se adeudan porcentajes de los salarios de Febrero, Marzo, en julio también se pagó un porcentaje, por estas medidas que tomamos las trabajadoras para dar a conocer esto, más allá de que se pueda dar conocimiento en el Ministerio de Trabajo también dar conocimiento a la comunidad en general ya que es una institución que no sabemos que va seguir adelante porque no hay pago sin embargo ellos nos piden que sigamos adelante y cumplamos nuestras tareas".

Refirió que en el caso de las seños que están en las salas "tienen que poner de sus bolsillos para hacer talleres porque no pone nada la institución".

Aseguró que la situación se repite en todas las áreas, ya sea cocina, maestranza, choferes y otros "algunos pidieron licencia sin goce de sueldo para tratar de buscar plata en otro lugar, que le paguen por día. Tenemos que sobrevivir, asistir al trabajo y cumplir con todo y no hay plata.

Si bien ella lleva 3 años en la empresa, supo por sus compañeros vivieron situaciónes parecidas pero no tan graves como esta tiempo atrás. "Todo lo que sucede en el país es justificativo para no pagar".