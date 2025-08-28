Fe, lágrimas y devoción: la llegada de los patronos llena de emoción al Sindicato de Comercio

El corazón de los salteños siente el palpitar con la emoción propia que significa haber comenzado un nuevo tiempo de fe pues, luego de la entronización, ya se transita el camino hacia las fiestas del Milagro, con la 333° procesión con los patronos tutelares de Salta a concretarse en septiembre.

En esa cuenta regresiva, fe y emoción fueron las que se vivieron en la mañana de este jueves, cuando el Sindicato de Empleados de Comercio recibió la visita de las imágenes peregrinas de los santos patronos, las cuáles se quedarán todo el día en la sede de calle España.

El secretario general del Sindicato, César Guerrero, en compañía de sus compañeros, fueron hasta la Catedral, desde donde partieron en compañía de las réplicas de las sagradas imágenes, trasladándolas a hombro hasta calle España 1090, recibiéndolas con júbilo y emotividad.

“A uno que tiene fe, esto lo emociona”, se sinceró Guerrero en diálogo con FM Profesional, destacando “el acompañamiento de tantos jubilados por sobre todo, y del público en general, llevando las imágenes a pulso, con una parada al frente de los consultorios externos del Sindicato”.

En cuanto a las intenciones, Guerrero mencionó que elevarán sus plegarias pidiendo “por la salud y el trabajo de nuestros afiliados, pero también que, quienes nos gobiernan, tengan conciencia de un pueblo trabajador que no lo está pasando bien, hay jubilados, discapacitados, sectores que no están bien”.

En esa reflexión, el secretario general puntualizó que rogarán a los santos patronos “que esa gente que gobierna el país, que tome conciencia del potencial que tenemos quienes habitamos este bendito suelo”, exhortó para concluir.