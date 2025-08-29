Río Tinto: “Garantizadas las condiciones de sustentabilidad y legalidad"

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, celebró la aprobación del proyecto de la minera Río Tinto en el marco del RIGI y destacó que la provincia se consolida como un polo minero internacional gracias a la seguridad jurídica y la sustentabilidad con que se lleva adelante la actividad.

“Garantizadas que fueran todas las condiciones de sustentabilidad, de legalidad y de honrar nuestra normativa, que podamos habilitar finalmente este mega proyecto de más de 2.600 millones de dólares es una muy buena noticia”, expresó el funcionario en SinVueltas.

De Los Ríos resaltó que la decisión de Río Tinto de invertir en Salta “significa generación de empleo, trabajo para toda nuestra cadena de proveedores que se ha desarrollado con eficiencia y calidad a lo largo de estos años, y también reafirmar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la licencia social que distinguen a la provincia”.

En esa línea, el ministro sostuvo que cada autorización “lleva detrás un enorme y responsable trabajo de certificación ambiental”, al tiempo que subrayó que, si bien toda actividad extractiva genera impacto, “ese impacto tiene que ser mitigable y sustentable”.

“Salta lo está haciendo con responsabilidad y con muy buenos resultados”

“Hay que ser muy responsables con el uso del agua, hacer consultas previas participativas con las comunidades y garantizar la audiencia pública. Eso da legitimidad y aceptación social a los proyectos”, explicó.

Asimismo, De Los Ríos destacó que la minería “realizada responsablemente no solo es necesaria, sino imprescindible”, recordando que países vecinos como Chile ya exportan minerales por cifras millonarias mientras Argentina recién comienza a despertar en este sector. “Salta lo está haciendo con responsabilidad y con muy buenos resultados”, concluyó.

Sobre las propuestas de Ganfeng en Salta

Consultado sobre la situación de la empresa Ganfeng, De Los Ríos explicó que actualmente la firma tramita un nuevo proyecto, Pozuelos - Pasto Grande, que “ya está en camino de adherir al RIGI” y al que se le sumará la correspondiente declaración de impacto ambiental.

En cuanto al proyecto Mariana, señaló que “el comité de admisibilidad del RIGI lo rechazó por una cuestión de interpretación legal”.

“Cuando profundizamos vimos que hay una falta de claridad total en la ley, porque el proyecto preveía una inversión posterior a julio del año pasado, dentro de los márgenes que fija el RIGI, aunque se tratara de una iniciativa ya iniciada. La norma no es tajante sobre si eso es admisible o no”, detalló.

El funcionario consideró que “la empresa seguramente pedirá una revisión y una aclaratoria, porque la ley habla de inversiones a realizarse en un tiempo determinado, no de proyectos nuevos o previos”.