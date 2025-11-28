El nuevo convenio entre el IPS y el Círculo Médico podría estar listo el 15 de diciembre

El síndico general de la Provincia, Federico Mateo, confirmó en Sin Vueltas que el nuevo convenio entre el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) y el Círculo Médico de Salta podría quedar finalizado el 15 de diciembre, fecha en la que esperan arribar a un texto que satisfaga a todas las partes antes del vencimiento del acuerdo vigente, previsto para el 19 de diciembre.

Esta semana comenzaron las mesas técnicas de debate, donde el Síndico, está a pedido del gobernador Gustavo Sáenz, para brindar asesoramiento.

Mateo explicó que interviene en esta instancia “como síndico de la provincia, que es un órgano netamente de control y de asesoramiento al gobernador, en el marco del control de la Hacienda Pública Provincial”. En este contexto, remarcó que su rol está centrado en fortalecer el control interno en la relación entre la obra social provincial y los prestadores médicos.

Uno de los puntos centrales del nuevo convenio será la incorporación de protocolos o buenas prácticas médicas que apuntan a fortalecer el control, y para lo cual necesitan el compromiso del Círculo.

Mateo manifestó que “el Círculo Médico es un proveedor más, una asociación civil de médicos que nació en 1932 en Salta”, y que su rol es intermediar entre los profesionales y el Estado. Sin embargo, advirtió que en esta etapa será clave que ambas partes asuman responsabilidades: “No le tiren toda la responsabilidad del control únicamente al IPS. Los dos tienen las mismas responsabilidades de control”.

El síndico insistió en que el éxito del convenio dependerá exclusivamente del fortalecimiento de los mecanismos de auditoría: “Con la mejor tasa analítica, los mejores protocolos y la mayor transparencia, todo depende 100% del control”. Alertó además que la falta de auditoría llevó en otros momentos a convenios que “nacieron brillantes y terminaron en absoluto descontrol”.

Mateo destacó que la Asociación de Médicos debe cumplir un rol activo en esa tarea: “Su existencia misma es proveer a sus asociados un sistema de contención para contratos, mejor control y mejores negociaciones de forma mancomunada”. En la reunión con las partes, pidió reforzar ese compromiso para que el sistema sea sostenible.

También valoró las herramientas tecnológicas ya implementadas, como autorizaciones digitales y receta electrónica, anticipando que la historia clínica digital permitirá mayor trazabilidad una vez que todos los módulos estén integrados.

Al referirse al peso económico del convenio, Mateo precisó: “Es significativo lo que se lleva de la torta. Está en el 20% aproximadamente del total de los recursos que maneja el IPS”. Por eso, insistió en la necesidad de alcanzar una programación financiera seria: “Hay que buscar que pague lo que corresponde y en tiempo y forma, con una programación que dé certidumbre y previsibilidad”.

El convenio fue firmado en el año 2001, desde esa fecha se hicieron modificaciones y anexos, pero el vencimiento del mismo es en diciembre de este año. Es por eso que las mesas técnicas se continuarán en los próximos días, con vistas a elaborar un nuevo convenio para el 15 de diciembre. También detalló, que en el caso que no se firme hasta esa fecha un nuevo contrato, hay un consenso para prorrogas los debates.