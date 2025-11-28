La Municipalidad tomará el mando de la Terminal, ¿qué pasará con los empleados?

Esta semana se aprobó en el Concejo Deliberante un proyecto para la creación de una Sociedad Anónima que controle la Terminal tras el fin de la concesión después de 25 años.

En Sin Vueltas, la concejal capitalina Eliana Chuchuy confirmó que la Municipalidad de Salta asumirá el control total de la Terminal de Ómnibus a partir de febrero de 2026, cuando venza la concesión vigente desde 2001. La actual operadora, cuya concesión original era por 25 años.

Chuchuy explicó que, ante ese vencimiento, “el municipio y los concejales entienden que tienen que garantizar la continuidad de un lugar estratégico para la ciudad y la provincia, pero con una nueva mirada”. Señaló que la terminal actual “no es cómoda, es difícil de transitar, difícil de estacionar y sin funcionalidad”, pese a que en distintas gestiones se anunciaron obras y mejoras que no transformaron su estructura de fondo.

“La Terminal tiene que ser otra cosa, algo que todos podamos disfrutar”

La edil remarcó que la visión hacia adelante es clara: “Tiene que ser otra cosa, algo que todos podamos disfrutar”, con espacios modernos, accesibles y seguros. Propuso que cuente con oficinas de informes, presencia de la CNRT, áreas de seguridad, espacios gastronómicos, mayor conectividad y circulación fluida, y que se convierta en “un lugar de encuentro y un paseo integrado a la ciudad”.

Para lograr ese objetivo, el Concejo avanzó esta semana en la creación de la Sociedad Anónima Unipersonal “Terminal Salta”, que administrará el predio una vez finalizada la concesión privada. “Lo más importante es que la municipalidad vuelve a tener el control cien por ciento de los bienes de la terminal”, expresó Chuchuy. Esta recuperación permitirá “diseñar, proyectar, generar inversiones y mejorar la infraestructura y el funcionamiento”.

La nueva SAU será auditada y tendrá control del Tribunal de Cuentas, además de rendir informes periódicos al Concejo Deliberante sobre contrataciones, concesiones y actividades. “Es un proyecto ambicioso, necesario y clave para la región”, afirmó.

Respecto a los trabajadores, la concejal aclaró que la situación laboral depende exclusivamente de la empresa concesionaria actual. “Es una relación entre privados”, indicó.

Según dijo, la operadora ya comenzó a comunicar a su personal el vencimiento del contrato y a ofrecer alternativas de desvinculación, aunque “es una cuestión que debe resolver la empresa Terminal Salta”.