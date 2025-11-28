En medio de los avances de obras del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, el presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Salta, Facundo Assaf comentó a InformateSalta que como sector "estamos muy contentos porque un destino como Salta necesitaba una renovación en el aeropuerto".

"Aunque te puede traer algunos problemas durante en desarrollo del proyecto, son los problemas felices porque aunque te pueden traer algún dolor de cabeza inicial sabemos que a largo plazo va a ser muy positivo".

En ese marco, señaló que "el gobierno tiene una estrategia muy clara, posicionar a Salta como un hub turístico y se ha venido viendo a lo largo del año. Este 2025 hemos tenido la conectividad con Paraguay, con Panamá, se nos abren las puertas de trabajar y desarrollar nuevos mercados".

En la actualidad, "la composición del mercado de Salta es 70% nacional y 30% extranjero, creemos que el desafío del sector turístico es redistribuir la proporción porque sino quedamos atados al mercado nacional. Queremos acceder a mercados que no sean tan sensibles a la variación de los precios".

Con la temporada de verano a punto de llegar, el trabajo del sector se instensifica y es que "no es nuestra temporada más fuerte, pero vamos a trabajar para revertir eso. Hoy con un dólar más competitivo que es lo que veníamos pidiendo, creemos que puede ser un factor influyente en tener una buena temporada".