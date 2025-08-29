Con cartelera de lujo, comienza el Festi Orán 2025

San Ramón de la Nueva Orán se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas: el Festi Orán 2025, que dará inicio hoy viernes 29 de agosto en el Campo Municipal de Deportes de la ciudad, en el marco de los 231 años de su fundación y en honor a su patrono, San Ramón Nonato.

El festival se desarrollará durante dos noches consecutivas, con una cartelera que combina artistas consagrados y nuevas figuras de la escena regional. La primera jornada contará con la presencia de Chaqueño Palavecino, Christian Herrera, Paola Arias, Hernán Arias, Chirettes, Sonorán, Emuná, Nayla Donat y Juancito Aybar.

El sábado 30, cerrará con Los Tekis, Lázaro Caballero, Las Voces de Orán, Santiago Cueto, Encanto, Viento sin Frontera, Raúl Carrizo, Juampi Monterubio y Luz Reinoso.

El Festi Orán 2025 se consolida como uno de los eventos más importantes del norte argentino, reuniendo a miles de personas en una verdadera fiesta popular que celebra la música, la tradición y la historia de la ciudad.

La Municipalidad de Orán invitó a vecinos y turistas a disfrutar de la jornada, que combina arte, cultura y diversión familiar, y adelantó que se tomarán todas las medidas de seguridad para garantizar un evento seguro y agradable.