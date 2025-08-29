Sáenz aseguró que si no hay una solución para la Ruta 9/34 pondrá una carpa en Casa Rosada

Durante el lanzamiento del Plan Meta, en el sur de la provincia, el gobernador se refirió a la Ruta Nacional 9/34.

“Por ahora se siguen haciendo los trabajos a paso lento, pero desde Nación me prometieron que en los próximos días se van a reanudar con mayor fuerza y como corresponde, porque es un compromiso que tiene Nación con Salta” afirmó Gustavo Sáenz.

En este sentido recordó el compromiso asumido por el Gobierno nacional en junio del año pasado, empezando la obra y “después la fueron parando pero yo me comprometí con los salteños para que siga; así que si me tengo que instalar en una carpa en la Casa Rosada hasta que salga el acuerdo presupuestario necesario para que se haga la obra lo voy a hacer. No vamos a dejar nuevamente esta ruta que en algún momento la perdieron gobiernos anteriores por no hacer lo que tenían que hacer”.

Por otro lado y con respecto a su relación con el presidente Javier Milei, Sáenz manifestó tener “una buena relación con todos los presidentes”.

Sin embargo aclaró: “mi relación y mi prioridad son los salteños, si a los salteños los perjudican las decisiones que se dan a nivel central, que muchas veces ha sido así porque lamentablemente las políticas siempre han sido centralistas pensando en el obelisco y en el Gran Buenos Aires, no voy a estar al lado de ellos, voy a estar defendiendo a los salteños”.

En lo que respecta a la campaña electoral y las recientes agresiones al presidente, opinó: “El que habla de odio todo el día genera odio. Si sembrás odio vas a cosechar odio. Creo que hay que terminar de una vez por todas con las campañas del odio de un lado y del otro”.

En este sentido abogó nuevamente “por una Argentina de un gran encuentro nacional, donde todos pensemos en la gente y no en las elecciones”.

Para Sáenz “el grave problema” es que mientras “la gente la está pasando mal”, a muchos dirigentes políticos “lo único que importa son las elecciones”.