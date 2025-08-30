Con la proximidad de la tormenta de Santa Rosa, el fenómeno que marca el final de agosto y la proximidad de primavera, ya empezaron a surgir las curiosas teorías que orbitan alrededor de esta fecha. Algunos aseguran que Santa Rosa es el momento ideal para cortarse el pelo y tiene una lógica explicación.

Santa Rosa de Lima fue la primera santa de América canonizada por la Iglesia Católica, por lo que su celebración llama a muchas tradiciones. El 30 de agosto se la conmemora y suele coincidir con la gran tormenta que marca el paso de agosto a septiembre, por lo que fue apodada Tormenta de Santa Rosa.

Cuándo llega Santa Rosa y por qué recomiendan cortarse el pelo

Para muchos creyentes, Santa Rosa es símbolo de naturaleza y renovación personal. Este sábado 30 de agosto podrían caer las primeras gotas de la gran tormenta, pero se intensificaría durante el domingo 31. En ese sentido, una de las tradiciones más fuertes en esta época indica que hay que hacer un paso por la peluquería.

El sentido está en generar un nuevo comienzo para marcar el fin del invierno. Se trata del inicio de una etapa de renovación para alinearse con la primavera: una estación de renacimiento, cuando todo comienza a florecer nuevamente.

Por qué hay que cortarse el pelo sí o sí el 30 de agosto y qué rol cumple la tormenta de Santa Rosa



Por qué cortarse el pelo puede simbolizar renovación

Los expertos en cuidado capilar aseguran que un pelo fuerte y sano es aquel que se corta con frecuencia para fomentar su crecimiento. Los peluqueros sugieren un máximo de tres meses entre corte y corte.

Sin embargo, no es necesario hacer un cambio significativo en el largo de tu pelo. Basta con recortar las puntas florecidas para que tu pelo se sienta mucho más sano y cuidado. Se trata de pequeñas oportunidades de cambio y renovación ideales para enfrentar la segunda mitad del año.

Fuente: Radio Mitre