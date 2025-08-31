River le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan en el Monumental

River le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan en el Monumental31/08/2025
River derrotó 2-0 a a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El primer gol lo marcó Lencina a los 17, luego de un intento de gambeta de Ian Subiabre, que dejó la pelota boyando en el área.
RIVER SE PUSO EN VENTAJA ⚪🔴 Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1PPMngGJD6
El segundo estuvo a cargo de Maxi Salas, a los 20. Tras un pase en profundidad de Paulo Díaz, le ganó la disputa de la pelota a Rodrigo Cáseres y le pegó rasante, al segundo palo.
RIVER SE PUSO EN VENTAJA ⚪🔴 Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1PPMngGJD6
El encuentro se disputa en el estadio Monumental desde las 19.15, con el arbitraje de Darío Herrera y Germán Delfino en el VAR.
El equipo que conduce Marcelo Gallardo viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe, el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina.
En relación con lo que fue esta trabajada victoria el DT solo mantendría como titular a un sólo dos jugadores esta tarde: el arquero Armani y el defensor Lautaro Rivero. A ellos se le pueden sumar Lucas Martínez Quarta y el colombiano Kevin Castaño que pelean un lugar con el chileno Paulo Diaz y Juan Cruz Meza, respectivamente.
Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia La Plata, el pasado sábado en condición de local.
Si bien los cuyanos se encuentran dentro de los puestos de playoffs con ocho puntos, los ojos de los sanjuaninos están puestos en la tabla anual y la de promedios donde se encuentran últimos en ambas.
Para este partido, el entrenador ex-San Lorenzo repetiría el mismo equipo que le ganó al ´Lobo´ con el gol de Marco Iacobellis.
Síntesis
River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Ayrton Portillo; Lucas Diarte; Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Sebastián González, Santiago Salle; Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Estadio: Monumental, Buenos Aires.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Germán Delfino.
TV: TNT Sports.