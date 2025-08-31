River le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan en el Monumental

31/08/2025
salas

River derrotó 2-0 a a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El primer gol lo marcó Lencina a los 17, luego de un intento de gambeta de Ian Subiabre, que dejó la pelota boyando en el área.

El segundo estuvo a cargo de Maxi Salas, a los 20. Tras un pase en profundidad de Paulo Díaz, le ganó la disputa de la pelota a Rodrigo Cáseres y le pegó rasante, al segundo palo.

