River le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan en el Monumental

River derrotó 2-0 a a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El primer gol lo marcó Lencina a los 17, luego de un intento de gambeta de Ian Subiabre, que dejó la pelota boyando en el área.

RIVER SE PUSO EN VENTAJA ⚪🔴 Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1PPMngGJD6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

El segundo estuvo a cargo de Maxi Salas, a los 20. Tras un pase en profundidad de Paulo Díaz, le ganó la disputa de la pelota a Rodrigo Cáseres y le pegó rasante, al segundo palo.

