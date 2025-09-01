“Todos los niños tienen derecho a su tratamiento”, el agradecimiento del papá de Dylan

Diego papá de Dylan, se mostró agradecido para con la gente y con el ejecutivo Municipal, que le tendieron una mano, además de haber creado, tras su caso, un fondo para pacientes pediátricos del Garrahan.

Sobre el pequeño, contó que es paciente oncológico, no tiene vejiga, ni próstatas, esta ostomizado pero no tiene la enfermedad hoy en su cuerpo y debe seguir con algunas medicaciones, esto se pudo diagnosticar tras su visita al Garrahan para la cual toda la comunidad colaboró.

"Muy agradecido con el Intendente, con la gente que nos ayudó bastante, muy solidaria la gente y lamentablemente seguimos necesitando de su ayuda porque esto no terminó todavía. Mi nene necesita 5 a 6 años más. De acá a 2 años lo tienen que volver a operar. Yo vendo boxer, medias, pizzas, empanadas, yo trabajo de lo que sea".

El joven papá contó cómo fue que se acercó al Intendente y consiguió la ayuda que hoy se refleja en el Fondo municipal para estos casos pediatricos. "Venía bajando por el B° 2 de Abril y veo que estaba Emiliano Durand, me bajé y le expliqué la situación de mi nene y me dijo 'obvio que te ayudamos', me pagaron el pasaje de ida y vuelta y el hospedaje".

La próxima visita de Dylan al Hospital Garrahan debería concretarse el 25 de Noviembre. "Tienen que hacerle controles, resonancias, tomografías, pero gracias a Dios todo bien".

Agregó que cuando llegó a Buenos Aires se comunicó con la gente del Municipio y le costearon hasta el taxi de Ezeiza al Garrahan. "Estoy contento que puedan ayudar a los chicos que necesitan ir al Garrahan, todos los niños tienen derecho de hacer su tratamiento, estoy muy contento y agradecido con el Intendente y su gente".

Para quienes quieran seguir tendiendo una mano a Dylan o su padre, pueden hacerlo contactándose al 3872545680.