Juicio por la muerte de Leonel: El niño les contó a sus vecinos que su mamá lo golpeaba

En la jornada de hoy declararon vecinos de Leonel Francia, también estaban citados a declarar sobrinos de la mujer, pero no lo hicieron amparándose en sus lazos familiares.

Fueron tres testigos los que brindaron su testimonio sobre la relación entre la madre y el niño:

La primera testigo señaló que vivían a una cuadra y era cliente del corralón, propiedad de la imputada. Contó que una vez vio al niño quemando basura cuando su madre lo llamó, al parecer el niño no la escuchó, luego entró corriendo y escucho ruidos que aparentaban ser golpes de cinto, mientras el chico gritaba pidiendo perdón.

El segundo testigo manifestó haber tenido una relación muy cercana y un vínculo afectivo muy fuerte con el niño desde que nació hasta que cumplió los siete años aproximadamente, momento en que la acusada se mudó de casa. En sus primeros años lo llevaban a la escuela, alimentaban y tambien acompañaban a actividades extracurriculares, como natación.

Después de mudarse, a cuatro cuadras, el niño comenzó a evitarlo, por lo que sospechó que la imputada le prohibió que se acercara a él. En una ocasión, lo encontró y le dijo que su mamá ya no le pegaba y estaba más tranquila, este comentario se profundizó y el testigo contó que, en otra ocasión, el niño tenía heridas en su mano que el niño confesó que su madre se las había ocasionado.

Finalmente, aseguró que la acusada trataba a su hijo como si fuera un hombre. Le daba trabajos propios de una persona mayor y lo insultaba y amenazaba. Dijo que el niño parecía estar acostumbrado.

El tercer y último testigo, afirmó que la mujer era muy estricta con su hijo y no lo dejaba juntarse con otros niños. Un día, al salir de su casa, vio al niño enfrente, con sus dos primos mayores. El menor estaba llorando. Su primer impulso fue ir a la casa de la acusada para avisarle que algo le pasaba al niño. Así lo hizo. Ella le dijo que lo había retado, que ya iba a volver.

Ante ese panorama, habló con los primos, quienes que le contaron que la madre le había pegado. La tía del niño, hermana de la imputada, le dijo que ella la había denunciado porque siempre lo maltrataba y le pidió que no se involucrara.