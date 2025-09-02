Desde la UCR, aseguran que será una fuerza que defienda los intereses de los salteños

El candidato a senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Natalio Iglesia, se presentó como un hombre común, productor agropecuario y comerciante, que busca llevar un mensaje conciliador y comprometido con los sectores que representa. “Soy una persona simple, me gano la vida como cualquier salteño, pero siempre estuve inquieto con la necesidad de acercar un mensaje que sea bueno para el campo, para el comercio y para la gente común”, señaló.

En Aries, Iglesias, destacó que el radicalismo es un partido republicano que defiende la división de poderes, pero también la educación y la salud públicas, así como los derechos de jubilados y personas con discapacidad. En este sentido, subrayó que la UCR pretende “ser el representante de la gente que hoy necesita respuestas frente a la falta de trabajo”.

“Nos hemos conformado con candidaturas mediocres"

Criticó la falta de alternancia en los últimos 40 años de democracia: “De los 40 años, 30 fueron gobernados por el peronismo. Eso empobreció sistemáticamente al país, no solo en lo económico, sino también en lo educativo y en lo social. Hemos caído en la mediocridad, descuidamos la excelencia, la salud, la educación y a nuestros profesionales”.

El dirigente radical advirtió sobre la pérdida de participación ciudadana y cuestionó la política como negocio personal: “Nos hemos conformado con candidaturas mediocres, defendiendo intereses propios en lugar de los ciudadanos. Así se consolidaron caudillos y familias políticas que no quieren soltar el poder y que en un 80% están investigados por corrupción”.



En Salta, destacó que el radicalismo está trabajando para reconstruir su fuerza: “Dentro de la conducción de Soledad Farfán y como presidente de la convención, decidimos reagruparnos, unirnos y volver a poner en discusión los problemas del radicalismo y de la provincia. La unión hace la fuerza y el radicalismo tiene que estar a la altura”.

Finalmente, aseguró que la UCR busca ser una oposición responsable: “Queremos votar lo bueno y ponernos firmes en lo que no conviene a la gente. Vamos a armar un equipo, acudir a profesionales para elaborar leyes y defender a Salta en el Congreso. Nuestra prioridad será que la provincia reciba los recursos que necesita, que se fortalezca el federalismo y que se aumente el presupuesto en educación y salud. Desde allí construiremos un país diferente, dejando atrás la mediocridad y buscando la excelencia”.