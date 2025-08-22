UCR: “Era hora de volver a tomar el protagonismo”

La candidata a diputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Soledad Farfán, aseguró que el partido centenario decidió competir con lista propia en estas elecciones para recuperar el rol histórico que tuvo en la política argentina y salteña.

“Cuando fue el período de inscribir las alianzas entendimos que no había un sector que compartiera nuestros principios, nuestras banderas, como la defensa de la educación pública y la salud pública. Entonces dijimos: ‘Es hora de volver a tomar el protagonismo que tenía el radicalismo en la historia argentina y salteña’”, afirmó en Sin Vueltas.

Farfán señaló que la propuesta de la UCR busca diferenciarse tanto del “pasado que manoseó y abusó del Estado” como del presente en el que “hay quienes utilizan la soberbia y los agravios para humillar al adversario”. En ese sentido, remarcó: “Nosotros no somos ni lo uno ni lo otro. Somos un espacio donde prima el diálogo, donde respetamos las instituciones y donde el contrincante es un adversario, no un enemigo a eliminar”.

La dirigente sostuvo que la política debe recuperar la confianza de los ciudadanos y volver a cumplir su verdadero rol: “Quienes ocupamos una banca o tenemos responsabilidades institucionales somos una herramienta para la transformación social. No somos la puerta que separa al ciudadano del Estado”.

Farfán también destacó la importancia de votar con responsabilidad en un contexto de polarización: “Hay que votar con sensatez, pensando en el futuro de Salta y de la Argentina. Nosotros representamos a los salteños y también a los argentinos en general”.

“Hay miles de salteños que la están pasando mal"

En ese marco, celebró la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad, aunque manifestó preocupación por la situación de los jubilados: “Hay miles de salteños que la están pasando mal. No podemos darles a nuestros viejos, que trabajaron y aportaron toda su vida, la tristeza de no llegar a fin de mes. Necesitamos votar con el corazón, con empatía y solidaridad”.

Finalmente, pidió al electorado informarse y considerar nuevas alternativas: “Hay una polarización muy marcada, pero también hay gente nueva que se está capacitando y formando para estos desafíos. Nuestra lista representa esa renovación generacional dentro de un partido histórico como la UCR”.