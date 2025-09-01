Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia a 3 años del intento de magnicidio

Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento de la calle San José, donde cumple prisión domiciliaria, para saludar a la militancia que se concentró allí al cumplirse tres años del intento de magnicidio.

Decenas de personas marcharon desde la sede del Partido Justicialista Nacional hasta el domicilio de la dos veces presidenta y actual titular del PJ para exigir avances en la investigación judicial para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del atentado y rechazar la condena en el marco de la causa Vialidad.

Desde el balcón, Cristina Kirchner se mostró sonriente, agradeció los cánticos de apoyo y saludó a los militantes que asistieron con banderas argentinas y bombos.

El intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a pocos centímetros de su rostro, sigue sin esclarecerse. Si bien tanto él como su pareja, Brenda Uliarte, fueron procesados como responsables materiales del ataque, la investigación sobre los autores intelectuales, posibles financistas y eventuales instigadores permanece estancada.

A tres años del hecho, persiste una fuerte crítica hacia la Justicia por su deficiente accionar. Diversas pericias clave, incluidas las vinculadas a los teléfonos de los acusados, fueron realizadas de manera irregular o se perdieron, lo que impidió reconstruir con precisión las conexiones políticas, económicas y sociales detrás del atentado que apuntaban a la familia Caputo.