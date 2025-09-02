Hay siete detenidos tras una pelea de patotas en B° Atocha que dejó un joven herido

Tras el duro enfrentamiento de grupos antagónicos el fin de semana en la zona Oeste de nuestra ciudad, en B° Atocha III, se conoció el reporte policial del hecho como así también vecinos, afectados, se expidieron al respecto.

El oficial Cristian Aguilera, Prensa de la policía de Salta se refirió al hecho y el trabajo de la fuerza en el lugar: "Eran 30 a 35 personas que se agredían mutuamente, al arribo del personal policial estas personas empezaron a dispersarse por distintos lugares, de todas maneras se produjo la demora de 7 masculinos, 5 mayores de edad y 2 menores de edad".

Sobre las causas que habrían generado la pelea, la policía pudo conocer, según relata el oficial, por intento de asalto y agresión con arma de fuego a un menor: "Un joven de 16 años, quien salía de un evento festivo habría sido abordado por dos masculinos, quienes habrían intentado sustraerle sus pertenencias y este menor resulta lesionado".

Con pronóstico reservado hasta el día de la fecha, el menor sigue hospitalizado en el San Bernardo y los 7 detenidos, según confirmó Aguilera enfrentas cargos por: "Lesiones, daños, atentado contra las autoridad y agresión con arma de fuego".

Por su parte una vecina, Claudia, contó en primera persona la situación que vivió el día de la pelea: “Vivimos en Ara San Juan al 1700. Estamos cansados como vecinos. Esto es lo último que pasó, pero vivimos constantemente las peleas en el barrio".

La mujer agregó a su relato que: "Se agarran a pelear un grupo de personas, y nosotros vivimos en el medio. Es un peligro, la batalla campal del sábado duró aproximadamente 40 minutos. Autos destrozados, sonaban las chapas, tenía miedo de que entre una piedra por la ventana, puse cosas para tapar la venta. Es intolerable, se necesita presencia policial” cerró por El Once TV.