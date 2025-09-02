Diputados oficialistas se manifestaron con carteles en contra del gobierno libertario

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores oficialistas se manifestaron con carteles que llevaban frases vinculadas al gobierno nacional en algunas causas que están siendo noticias en las últimas semanas.

El diputado Adrián Valenzuela expuso un cartel que llevaba la frase: “#CENSURAPREVIA”. Por su parte, Laura Cartuccia, exhibió un cartel que decía “#FENTANILO”. Además de ellos, se podían ver carteles que decía #RUTASDELAMUERTE, #JUBILACIONES, #GARRAHAM, #DISCAPACIDAD, entre otras frases.

Los diputados que colocaron cartelería fueron: Isabel De Vita, Edgar Domínguez, Gustavo Dantur, Adrián Valenzuela, Laura Cartuccia, Daniel Segura, Nancy Jaime, Soledad Farfán, Luis Mendaña, entre otros.