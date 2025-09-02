Escándalo en plena sesión de diputados: Denuncias de amenazas y pedidos de Rivotril

Un momento de tensión se vivió en la sesión de la Cámara de Diputados este martes. Nuevamente tuvo como protagonistas al presidente del cuerpo, Esteban “Tuty” Amat, y al libertario Roque Cornejo Avellaneda.

Todo comenzó cuando Roque Cornejo solicitó a destiempo tratar un proyecto sobre tabla. Era un pedido para repudiar las agresiones al presidente de la Nación, Javier Milei, la semana pasada en Lomas de Zamora.

A pesar de haber solicitado fuera de orden, Amat, habilitó la votación y el pedido fue rechazado por parte de los diputados presentes. Después continuó el debate, y los representantes por el departamento San Martín, expusieron sobre el proyecto que busca instalar el día del futbolista salteño.

En medio de la locución del diputado Jorge Restom, sorpresivamente el presidente de la Cámara de Diputados solicitó una interrupción. Es que el diputado libertario se había acercado al estrado a reclamar.

“El diputado Cornejo está amenazando al que da la palabra, le aconsejaría que tome un Rivotril y se siente en su lugar” afirmó Amat, mientras en las cámaras de la transmisión se veía a Cornejo gritarle y señalarlo.

“Si lo mandaron a hacer circo o está mal, vaya a la enfermería a tomarse la presión. No lo veo bien. En manifestaciones va a poder hablar” agregó.

Lo cierto es que en manifestación también pudo hablar, porque se quedó sin quórum.