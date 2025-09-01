A dos años del crimen de Leonel, el juicio revela el calvario que vivió

Leonel Francia, de tan solo 11 años, perdió la vida hace dos años y es protagonista de un pedido de justicia que clama la sociedad salteña.

Sin signos vitales y con heridas llegó al hospital Papa Francisco, una trágica pérdida por la cual se desarrolla un juicio contra su madre, la acusada, Lidia Cardozo.

“Se cayó de un segundo piso” fue la primera declaración de la acusada, pero tras declaraciones en audiencias, testigos relataron el maltrato que sufría el menor, tanto físico como psicológico.

“Su mamá lo golpeaba y amenazaba con dejarlo sin comer” fueron testimonios de compañeritos de Leonel, contando como el menor llegaba con marcas rojizas en brazos y piernas al parecer a causa de “cintarazos”.

Por otra parte, se declaró que el pequeño recibía maltrato verbal, además que los golpes eran visibles: “Cuando nos enteramos que había muerto, pensé, seguro se le pasó la mano con los golpes" fueron algunas de las declaraciones.

Según informó la médica forense, en la autopsia se determinó que Leonel murió a causa de una lesión punzopenetrante en el cráneo provocada por un objeto metálico, duro y puntiagudo de al menos 12 centrómeros, presentando también otras heridas recientes sufridas casi al mismo tiempo, descartando que la muerte hubiese sido accidental.

A dos años de su partida y con el juicio desarrollándose, muchos testimonios coinciden en el calvario que el pequeño vivía, hoy los salteños piden justica, que se esclarezca el hecho y que Leonel descanse en paz.