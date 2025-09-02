Pichanal: Un siniestro vial entre un automóvil y un colectivo dejó a dos heridos

Un siniestro vial sucedido alrededor del mediodía sobre calle Tucumán en Pichanal, dejó a dos personas heridas luego de que un colectivo impactara contra un automovíl.

Los heridos, dos vecinos del Barrio Malvinas Argentinas debieron ser trasladados al hospital local para recibir asistencia de acuerdo a OránAlMomento.

En el lugar trabajan oficiales de la Policía de la Provincia de Salta quienes realizan las investigaciones a fin de determinar las causas del accidente.