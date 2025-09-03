Pese a su importancia médica, solo hay un residente en infectología del Htal. del Milagro

En medio de la alegría de cumplir 25 años de formación profesional, el Servicio de Infectología del Hospital del Milagro se mostró contento por la formación de profesionales que supo realizar en todo este tiempo, lamentándose a la vez que, a la fecha, solo hay un residente en esa especialización tan trascendente como necesaria.

Al respecto el doctor Milton Décima, jefe de Servicios de Infectología estuvo conversando con FM Aries donde primeramente resaltó que este aniversario es trascendente para la institución como para el nosocomio pues “durante muchos años fue referencia en infecciones, con la creación de la residencia, un posgrado para médicos, que ha hecho que sea más importante para el sistema de salud”.

En cuanto a esa carrera que festeja 25 años, el doctor recordó que fue de las primeras residencias “en formar médicos infectólogos en el NOA y la única de Salta, haber creado un sistema de formación para que un médico recién recibido pueda manejar la patología infecciona fue y es muy importante”.

Para resaltar esa trascendencia, Décima puntualizó que Salta es “una provincia con diferentes variedades climáticas, nos aquejan muchas especies infecciosas, muchas nuevas, emergentes, otras que pasaron y volvieron, remergentes, como en el norte”, sin contar con el personal idóneo o adecuado.

¿Cómo viene la demanda para esa especialización? “Con los años en general, hubo una caída en los sistemas de formación, porque hay otros intereses de los médicos recibidos, cada vez ingresan menos personas a áreas infecciones o especializadas en el tema; en este momento tenemos una residente en curso y otra finalizando su capacitación”, enumeró Décima para finalizar.