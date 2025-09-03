El peritaje al celular de Milman no arrojó pruebas, pero el kirchnerismo denuncia que borró mensajes

Un peritaje realizado por la Gendarmería Nacional sobre el teléfono celular del diputado Gerardo Milman no encontró evidencia que lo vincule al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la expresidenta respaldó una dura publicación que califica el análisis como un "montaje" y acusa al legislador de haber borrado pruebas y entregado un aparato nuevo a la Justicia.

Según supo Noticias Argentinas, el informe oficial de Gendarmería, revelado por Infobae, concluyó que no se halló información incriminatoria y que la geolocalización ubicó a Milman fuera de la Ciudad de Buenos Aires en momentos clave. El propio peritaje aclara que el teléfono analizado "había sido comprado después del atentado".

Horas después de conocerse este resultado, Cristina Kirchner reposteó en sus redes sociales un mensaje del funcionario bonaerense Juan Martín Mena, quien aseguró que el peritaje era una farsa. Sostuvo que Milman "salió a comprarlo desesperado porque el suyo estaba muy sucio" y recordó la declaración jurada de una secretaria del diputado, quien afirmó que en las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich un técnico trabajó durante horas "para borrar los teléfonos de los tres" (Milman y sus dos secretarias).

El texto, avalado por la exmandataria, remarca un dato crucial que surge del propio informe pericial: "no hay mensajes correspondientes a la franja temporal que va del 1 de agosto de 2022 al 4 de octubre de 2022", es decir, el período inmediatamente anterior y posterior al atentado.

La denuncia del kirchnerismo califica la situación de "escándalo" y acusa a la jueza María Eugenia Capuchetti de otorgar "impunidad" al legislador, manteniendo abierta la pregunta a tres años del ataque: "¿Quién mandó a matar a Cristina?".