Videos: Feroz pelea entre militantes y un periodista agredido en el acto de Milei

Graves incidentes en Moreno empañaron el cierre de campaña de La Libertad Avanza encabezado por el presidente Javier Milei, en el club Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui. La tensión se respiraba desde temprano entre simpatizantes libertarios y manifestantes opositores, y se intensificó a medida que se acercaba el acto central. A las 18:40 comenzaron los primeros enfrentamientos físicos en el acceso al lugar, con golpes de puño y empujones.

Según reconstruyó Crónica TV, el primer altercado se desató cuando un militante habría hecho una burla discriminatoria a un transeúnte. “Le hizo un gesto de mono”, detallaron desde la transmisión. Este acto derivó en una pelea con varios involucrados, rápidamente contenida por personal de Gendarmería Nacional, presente en el lugar para reforzar una seguridad que, según el Gobierno nacional, el Ejecutivo bonaerense “se negó a garantizar”.

🟣 AHORA | Incidentes entre los manifestantes de la oposición y los militantes libertarios en la previa del acto de campaña de Javier Milei en Moreno, provincia de Buenos Aires.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/LhI56LUVvV — Corta (@somoscorta) September 3, 2025

Desde la administración de Axel Kicillof calificaron la elección del lugar como una “provocación” y advirtieron sobre posibles actos de violencia. Mientras tanto, desde Nación defendieron el derecho a hacer campaña “en todo el territorio”, aunque el escenario se mostró hostil desde el inicio.

Un clima enrarecido y más violencia tras el acto

Uno de los momentos más tensos se vivió cuando un joven, presuntamente militante libertario, fue increpado por varios vecinos. En los videos difundidos se escucha a un hombre gritarle: “¿Sos libertario? ¿Te gusta pegarle a los abuelos y a los discapacitados?”, mientras el joven permanecía inmóvil, aunque con una actitud desafiante, realizando gestos con la mano que aumentaron la tensión y provocaron más empujones.

Pasadas las 19:40, los hechos de violencia escalaron. Cristian Mercatante, ex participante del reality show El Bar, fue agredido mientras cubría el evento para un medio digital. Le partieron una botella en la cabeza mientras entrevistaba a encapuchados que estaban en el lugar. “Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue. Yo fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta, me cayó algo que me dejó así”, declaró ante la prensa mientras la sangre le caía por el rostro. “Estoy bien, ahora me voy a atender”, agregó.

Durante la desconcentración del acto, se produjeron nuevos disturbios. Varios proyectiles impactaron contra el auto presidencial que trasladaba a Javier Milei. Aunque no se reportaron heridos en ese episodio, el hecho profundizó el clima de violencia, con la Gendarmería interviniendo nuevamente para evitar un desborde.

Provocaciones cruzadas y denuncias de ambas partes

Las provocaciones no cesaron durante toda la jornada. La diputada nacional Lilia Lemoine difundió en sus redes sociales un video donde, junto a un grupo de simpatizantes libertarios, cantaba: “Kukas tira piedras”, en referencia a los hechos ocurridos el 27 de agosto en Lomas de Zamora, cuando otra caravana de Javier Milei fue atacada con piedras y debió ser evacuada.

Desde el entorno presidencial aseguraron que la violencia fue alimentada por “una campaña de hostigamiento previa desde el Gobierno provincial”. Por su parte, voceros del Ejecutivo bonaerense consideraron que “el acto fue planeado para generar conflicto” y criticaron que se realice en un barrio donde Milei tiene fuerte rechazo.

El saldo de los incidentes en Moreno incluyó heridos leves, agresiones a la prensa, disturbios entre militantes y un nuevo capítulo de tensión entre Nación y Provincia, a solo días de las elecciones del domingo.