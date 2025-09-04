Autopista del Valle: "10 municipios se interconectarán con rutas como las merecemos"

Importancia asumió el acto realizado en la mañana de este jueves cuando el Gobierno de la Provincia dio inicio a la la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvial del corredor Salta y Coronel Moldes, tramo Cerrillos RP 24 - El Carril RP 33.

En el lugar, el móvil de InformateSalta habló con el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, quien ponderó toda la conectividad que la futura autopista permitirá, facilitando la conexión entre las comunas del área metropolitana.

Primeramente recordó que esa carretera permitirá una conectividad que llegará incluso a la Circunvalación, con San Lorenzo, Capital y hasta la rotonda del Quirquincho, con la ruta 23 entre Cerrillos y Rosario de Lerma, ya terminada, pero ahora facilitará el acceso a El Carril, Chicoana, La Merced y Cerrillos.

Como si esto fuera todo, Dib Ashur recalcó que también “se beneficiarán Rosario de Lerma y Campo Quijano, porque junto a esto, con el crédito del FONPLATA, vamos a terminar tramos en la ruta 51 y el camino a Colón”, agregó de las obras previstas.

Dicho esto, el ministro ponderó que, con esta autopista, “Salta va a interconectar más de 10 municipios, con rutas como las merecemos, estamos felices de poder avanzar en conectividad”, subrayó el funcionario.