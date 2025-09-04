"Esta obra representa un gran avance y un puntapié de desarrollo para la región", destacó Borelli

El intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, aseguró que la construcción de la autopista del Valle de Lerma y la futura ruta 24, que conectará con La Puna, representan “una gran oportunidad de desarrollo económico” para la región.

“Con esta infraestructura, Cerrillos se convierte en un centro logístico natural, gracias a que todas las autopistas confluyen aquí. Esto nos permitirá desarrollar la economía local de otra forma y aprovechar nuestra posición geográfica estratégica”, destacó Borelli en diálogo con InformateSalta.

El intendente subrayó también la importancia de las obras pluviales que acompañarán la autopista. “El tema pluvial es fundamental. La Merced es el municipio que más sufre por las inundaciones, y tendrá un canal paralelo a la autopista de punta a punta. Cerrillos también recibirá beneficios, especialmente en la zona sur y norte, trabajando junto a otras obras complementarias”, explicó.

Borelli calificó la obra como “un gran avance y un puntapié de desarrollo para la región”, que no solo mejorará la transitabilidad y la seguridad vial, sino que potenciará el crecimiento económico y logístico de todo el Valle de Lerma y sus conexiones hacia La Puna y el sur de la provincia.

“Debemos generar sinergia con esta infraestructura, que beneficiará directamente a la población de Cerrillos, La Merced y los municipios vecinos, consolidando a nuestra ciudad como un eje estratégico de distribución y logística”, concluyó el intendente.