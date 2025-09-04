¿Cuál es el 11 que pondrá Scaloni en el último partido oficial de Messi en Argentina?

Por la última fecha de Eliminatorias en el Estadio Monumental, la Selección argentina recibe a Venezuela y Lionel Scaloni tiene una duda entre dos juveniles, en el 11 titular.

El seleccionado argentino jugará este jueves desde las 20:30 en el estadio Monumental frente a la Vinotinto, por la fecha 17 de las Eliminatorias. A pocas horas del encuentro, el entrenador Scaloni tiene el equipo casi confirmado, aunque mantiene una duda en el mediocampo.



En el arco estará "Dibu" Martínez, que cumplió años esta semana, mientras que la defensa se conformará con Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. El "Huevo", que regresó a la lista tras sus buenas actuaciones en River, se perfila para reemplazar a Nicolás Tagliafico, aunque Nicolás González también aparece como alternativa para ocupar el lateral izquierdo.



Lionel Scaloni analiza la titularidad de Franco Mastantuono y también piensa en Nico Paz como alternativa

Por su parte el tridente de ataque estará conformado por Lionel Messi, que tendrá un partido especial en Núñez, Julián Álvarez y Thiago Almada. El surgido en Vélez le ganó la pulseada a Lautaro Martínez y se mete en el once titular.

La probable formación de la Selección argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.