Argentina vs. Venezuela: "The last dance" de Messi por eliminatorias en suelo argentino

Con 38 años, Lionel Messi disputará este jueves en el Monumental de Núñez lo que será, sin dudas, su último partido en territorio argentino por Eliminatorias.

Tras este compromiso quedará apenas una fecha de clasificación y luego llegará el Mundial del 2026, pero todo indica que este será el último partido oficial de Messi en suelo argentino por Eliminatorias. El retiro, tarde o temprano, es inevitable y el propio 10 definirá hasta dónde llegará su carrera.

“Va a ser emotivo, especial, lindo, porque es su último partido por Eliminatorias. Yo voy a ser el primero que lo va a disfrutar”, anticipó Lionel Scaloni, reflejando el sentimiento de hinchas y jugadores que acompañarán a Leo en esta noche especial.

El rival será Venezuela, que llega al Monumental con 18 puntos y en plena pelea por el repechaje que otorga una última chance de clasificar al Mundial. La Vinotinto compite cabeza a cabeza con Bolivia, que suma 17 unidades y también sueña con hacer historia.