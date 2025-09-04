¿A que hora juega la Selección Argentina contra Venezuela?

La Selección Argentina tendrá su último duelo en casa en un partido especial ya que podría ser el último partido de Messi en tierras argentinas. El conjunto nacional recibirá a Venezuela desde las 20:30 en el Monumental y con el arbitraje de Piero Maza. El partido podrá verse por las pantallas de Telefé, TyC Sports y Dsports.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me van a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, expresó el propio Messi tras la victoria del Inter Miami ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup sobre lo que será el duelo ante los venezolanos en Buenos Aires.

Argentina terminará las Eliminatorias como puntero de la clasificación (lidera con 35 puntos) cuando restan las última dos jornadas, que serán decisivas para definir todos los que sacarán boleto directo y quién será el seleccionado que disputará el Repechaje por Conmebol. Detrás del equipo que dirige Lionel Scaloni se encuentran Ecuador y Brasil (25 unidades), los otros dos que aseguraron su pasaje a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo siguen las posiciones de las Eliminatorias? Uruguay y Paraguay acumulan 24 puntos, mientras que Colombia (22) son los otros equipos que hoy tienen boleto directo a falta de la doble fecha FIFA definitiva.