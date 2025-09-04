Giro inesperado para la disputa de Mauro Icardi y Wanda Nara: “La regla es el retorno inmediato”

Una especialista en derecho internacional deslizó que Turquía e Italia están ejerciendo presión. En medio del eterno conflicto, el jugador lanzó: “Falta menos, mis princesas”.

Una especialista en derecho internacional deslizó que Turquía e Italia están ejerciendo presión. En medio del eterno conflicto, el jugador lanzó: “Falta menos, mis princesas”.

Mauro Icardi salió una vez más con los tapones de punta. El goleador del Galatasaray hizo un extenso descargo en el que, por el uso de sus palabras, siente que es cuestión de tiempo para quedarse con la tenencia de sus hijas. El silencio de Wanda Nara en estos últimos días también es llamativo.

Carla Junqueira, especialista en derecho internacional, explicó los detalles de una causa que puede dar un giro inesperado que verdaderamente cambiará el rumbo del Wandagate. “El documento refleja que Turquía e Italia están haciendo presión para que Argentina dé una respuesta. Turquía e Italia entienden que la jurisdicción para este caso debe ser Turquía”, remarcó Junqueira.

Palabra por palabra, todo lo que el futbolista quiso decir en redes.

“Ambos países piden que retorne el caso a Turquía, y retornar el caso significa el retorno de las chicas también”, sostuvo en DDM. ¿Eso puede torcer el caso a favor de Mauro? “Sí”, fue la respuesta tajante de la especialista.

“Argentina es destinataria del convenio, y en el convenio la regla es el retorno. Hay que cumplir. El no cumplimiento por uno de los países significa un quiebre diplomático y no creo que Argentina esté dispuesta a actuar en este sentido”, subrayó la abogada.

“Cuando el traslado de un menor sin autorización del otro, la regla es el retorno inmediato. Hay excepciones a retornos inmediatos, pero siempre deben ser interpretaciones de forma restrictiva. La violencia de género, por ejemplo, es una de ellas. Pero requiere una forma muy contundente”, resumió.

En tanto, Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, reforzó esta postura: “El planteo es que el centro de vida de las nenas es Turquía, porque vivían ahí y durante los dos años anteriores estuvieron al cuidado prácticamente exclusivo de su padre, es esto lo que se está remarcando”. /eltrece