Sáenz anunció el inicio de la autopista del Valle de Lerma: “Es una obra histórica y trascendental”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz encabezó la presentación del lanzamiento de la construcción de la autopista del Valle de Lerma “Papa Francisco”, una obra que calificó como “histórica, esperada y trascendental” por su impacto en la calidad de vida de miles de salteños.

“Hoy estamos aquí en pleno corazón vallisto cumpliendo con nuestra palabra. Esta es una obra soñada y prometida que comienza a hacerse realidad, con inversión íntegramente salteña”, expresó Sáenz.

La autopista unirá la Ruta Provincial 24 con El Carril, conectando localidades intermedias y beneficiando hasta 40 mil vehículos diarios. Tendrá siete nudos viales, tres puentes sobre los ríos Pulares y Rosario y sobre las vías del ferrocarril, contará con iluminación LED y cruces a distinto nivel, en un plazo de ejecución de 36 meses.

El proyecto incluye además un canal colector pluvial de más de 12 kilómetros que busca terminar con las recurrentes inundaciones que afectan la Ruta Nacional 68 en temporada estival: “No solo mejorará la circulación, impulsará el turismo, el comercio, a industrias, viviendas, colegios y hoteles. También garantizará un acceso más rápido para ambulancias y bomberos”, señaló.

Agradeció a los intendentes y salteños por el apoyo: “Es una obra que contó con el entusiasmo y apoyo de los intendentes del Valle y sus habitantes”.

Sáenz destacó que la obra acompaña la transformación vial iniciada en el área metropolitana con la circunvalación este, noroeste y oeste. “Estas obras dignifican, igualan oportunidades y abrazan a todos los salteños”, afirmó.

En su mensaje, el gobernador también apuntó contra el centralismo y reclamó a la Nación el cumplimiento de lo pactado: “Firmé en junio del año pasado un convenio donde se comprometían a realizar obras claves, pero muchas no se iniciaron: los tramos 2 y 3 de la ruta 51, la ruta 40, la 50, la 16, la 34, la 68 y la 9/34. Vamos a hacer que cumplan con la palabra empeñada, porque los norteños y salteños cumplimos nuestra palabra”, subrayó.

Finalmente, convocó a los legisladores nacionales por Salta a acompañar el pedido: “Pongámonos de acuerdo en algo: primero están los salteños, nuestra tierra y el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos” finalizó.