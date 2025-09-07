Seguí en vivo: Optimismo en Fuerza Patria y cautela en LLA tras el cierre de los comicios en PBA

Con una participación del 63% del padrón, cerraron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Los resultados oficiales se conocerán después de las 21 horas, pero en el peronismo hablan de una ventaja de 8 puntos en el total provincial, mientras que en La Libertad Avanza sostienen que todavía es posible una elección pareja.

En las filas de Fuerza Patria reina el optimismo tras una jornada en la que aseguran haber logrado buenos números en las principales secciones del conurbano.

Del otro lado, La Libertad Avanza mantiene la cautela: aunque reconocen que el peronismo podría estar arriba, no descartan un escenario ajustado. Fuentes del espacio confirmaron que Javier Milei se hará presente esta noche en el búnker de LLA en La Plata, donde aguardará los resultados junto a los candidatos bonaerenses.

Este domingo, los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales en las ocho secciones electorales. Además, se votaron concejales en los 135 municipios.

En cuatro secciones (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) se eligieron senadores, mientras que en las restantes (Segunda, Tercera, Sexta y Octava) se votaron diputados. En 2027 será a la inversa.

Según la Junta Electoral, más de 14 millones de bonaerenses estaban habilitados para sufragar, entre ellos 1.015.233 extranjeros residentes. Se trató además de una elección inédita, ya que fue la primera vez que la provincia de Buenos Aires desdobló sus legislativas de las nacionales, con boleta partidaria tradicional.

Durante la campaña, La Libertad Avanza planteó la elección como un enfrentamiento entre “kirchnerismo o libertad”. En tanto, el peronismo apostó a candidaturas testimoniales en distintos distritos para reforzar su caudal electoral.

