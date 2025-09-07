Empiezan a circular resultados de las primeras mesas en PBA

Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires cerraron a las 18 horas con una participación cercana al 63% del padrón. Ahora, mientras se espera por los resultados oficiales después de las 21, comenzaron a circular en redes sociales las primeras fotos de certificados de escrutinio de distintas mesas.

En el peronismo, agrupado en Fuerza Patria, reina el optimismo y aseguran que la diferencia en los distritos históricos del conurbano podría ser determinante. En tanto, en La Libertad Avanza se muestran cautelosos: admiten que en algunas zonas el peronismo estaría arriba, pero confían en que en otras secciones la diferencia pueda achicarse.

El dato político de la noche lo dará la presencia de Javier Milei, que ya confirmó que viajará a La Plata para estar en el búnker de LLA.

De acuerdo con los certificados que trascendieron, los números muestran un escenario heterogéneo, con el peronismo fuerte en el conurbano y LLA competitivo en otros distritos:

General San Martín: Fuerza Patria 101 – LLA 68

Vicente López: Fuerza Patria 35 – LLA 35 (empate técnico)

Tigre: Fuerza Patria 60 – LLA 105

Quilmes: Fuerza Patria 86 – LLA 101

Pilar: Fuerza Patria 111 – LLA 57