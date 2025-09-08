Conocé a los ganadores del 3° Bingo del Hospital Materno Infantil

El Hospital Público Materno Infantil de Salta dio a conocer este domingo 7 de septiembre los resultados de su 3° Bingo Solidario, que repartió 15 premios en efectivo, vehículos 0km patentados y artículos electrónicos entre participantes de toda la provincia.

Los afortunados salieron de distintas localidades, entre ellas Embarcación, Tartagal, Joaquín V. González, Anta, El Galpón y Salta Capital, que concentró la mayor cantidad de ganadores.

Los premios en efectivo oscilaron entre $800 mil y $5 millones, a lo que se sumaron Smart TV de 50 pulgadas como parte de los sorteos.

Desde la organización felicitaron a los ganadores y destacaron el acompañamiento de los salteños a esta iniciativa que permite recaudar fondos en beneficio del hospital y de los programas destinados a la salud materno-infantil.