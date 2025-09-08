Contactó a una adolescente por Instagram y le pidió material íntimo

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó de forma provisional a un hombre de 19 años como autor del delito de grooming.

La investigación inició a partir de la denuncia de los padres de una adolescente, al tomar conocimiento del contacto que había entablado la menor por Instagram con un hombre, con intercambio de material con contenido íntimo.

Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, la fiscal Cornejo solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, orden de allanamiento para el domicilio del investigado, ubicado en la ciudad de Metán.

En cumplimiento de la medida, personal de la Fiscalía y con efectivos de la Dirección General de Seguridad de la Policía de la Provincia, realizó un allanamiento, donde se secuestró toda evidencia digital que será analizada.