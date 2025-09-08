Arranca la obra de la 1ª residencia universitaria del NOA: Tendrá espacios de estudio, deportes y recreación

Con la ceremonia de la pala inicial y una bendición simbólica, comenzó la construcción de la primera residencia universitaria del norte argentino, un proyecto que promete transformar a Salta en un polo educativo y del conocimiento.

La obra, impulsada por A Group Desarrollo Inmobiliarios, estará ubicada junto a la Universidad Católica y tendrá 160 unidades funcionales entre los que se incluyen monoambientes (preparados para ser habitados por 2 personas) y departamentos de 1 dormitorio . “Es un proyecto importantísimo que dará gran valor a la Universidad Católica, a Salta y a toda la actividad del desarrollo urbanístico”, explicó Elías Chihadeh, representante de la empresa.

La residencia contará con espacios de coworking, bibliotecas, gimnasios, piletas, canchas de pádel y áreas al aire libre, además de un acceso directo a la universidad, eliminando la necesidad de transporte adicional.

La construcción tendrá una duración estimada de 30 meses y, según Chihadeh, será un referente no solo en el norte argentino, sino a nivel nacional: “Por la cantidad de habitaciones y servicios, me arriesgaría a decir que puede llegar a ser la mejor del país”.

El proyecto busca fortalecer el polo educativo de Salta, ofreciendo a los estudiantes una experiencia integral que combine alojamiento, estudio y recreación, y potenciando el desarrollo urbano de la zona.