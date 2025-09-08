Mercado Cripto: En un fuerte arranque de semana el Bitcoin supera los U$s 112.000

El mercado de las criptomonedas inicia la semana con subas moderadas, lideradas por el Bitcoin (BTC), que avanza en torno al 1% y vuelve a ubicarse por encima de los u$s112.000. En tanto, Ethereum (ETH), en tanto, intenta afianzarse en la zona de u$s4.300. El resto de las altcoins opera con subas de hasta 8% encabezadas por Hyperliquid, Dogecoin (6,4%), Solana (5,3%) y Stellar (4,2%).

El impulso de las criptomonedas se apoya en los datos macroeconómicos de Estados Unidos, que fortalecen la expectativa de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, los analistas advierten que las subidas no fueron tan pronunciadas como cabría esperar tras la publicación del débil informe de empleo de agosto: solo se crearon 22.000 puestos de trabajo frente a los 75.000 proyectados, mientras la tasa de desempleo subió al 4,3% y los desocupados treparon a 7,4 millones.

Para Kathleen Brooks (XTB), la desaceleración del empleo “puede generar inquietud sobre la economía, sumar presión política sobre la Fed e incluso despertar la reacción de Donald Trump”. En este contexto, los futuros de fondos federales ya descuentan un recorte de más de 25 puntos básicos este mes, y el mercado no descarta un recorte aún mayor en septiembre.