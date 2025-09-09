Clausuraron un after que tiene más de 150 denuncias

Un local comercial de calle Urquiza al 400 registra más de 150, fue varias veces clausurado y genera malestar en la zona.

La Unidad Fiscal Contravencional tomó intervención luego de reiteradas denuncias por la realización de reuniones no autorizadas. Tiene 84 registros de desorden público, 37 por ruidos molestos, 22 por desorden público con más de diez personas y 11 por consumo de alcohol en la vía pública.

Las fiestas comenzaban a las 5:00 y terminaban a media mañana, lo que generaba malestar por parte de los vecinos que habían denunciado al local en varias ocasiones. Personal policial constató que el negocio permanecía cerrado al público en ese horario, aunque en su interior se escuchaba música a alto volumen y voces de numerosas personas.



Mientras tanto, afuera del local había automóviles particulares y motocicletas estacionados en las inmediaciones.

El local fue allanado y se secuestraron parlantes y bebidas alcohólicas, además, se labró el acta correspondiente por infracción.

El Código Contravencional vigente establece sanciones para los organizadores o responsables de este tipo de actividades, las cuales generan molestias a los vecinos y representan un riesgo para la seguridad pública. Cabe destacar que el establecimiento ya contaba con antecedentes por clausuras anteriores. En esta ocasión, fue nuevamente clausurado, quedando sus responsables sujetos a multas y al posible requerimiento a juicio.