Salteños afectados por fallas en sus pasaportes: Qué hacer si tenés que viajar

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) confirmó que una serie de pasaportes argentinos presentan fallas en la tinta de seguridad, lo que podría complicar los controles migratorios internacionales.

El problema, según Nuevo Diario, afecta a los documentos de la serie AAL, y las autoridades locales ya implementaron un operativo de verificación y reposición en la provincia.

Los salteños pueden acercarse al RENAPER del Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, para revisar si su pasaporte está afectado y gestionarlo sin costo.

Quienes necesiten viajar de manera urgente pueden solicitar un pasaporte de emergencia. Además, se habilitó un canal de WhatsApp (+54 9 11 5126-1789) para consultas rápidas.

Los números de pasaportes que requieren verificación son: AAL314778, AAL346228, AAL400000, AAL607599, AAL616000 y AAL620088. Desde el Registro Civil salteño informaron que mantienen contacto constante con las autoridades nacionales para garantizar soluciones inmediatas a los ciudadanos de la provincia.