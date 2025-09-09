Pasaportes ¿Cómo saber si el tuyo tiene fallas?

La reciente detección de fallas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos generó inquietud entre quienes planean viajar próximamente.

La magnitud del problema quedó evidenciada cuando el Consulado argentino en San Pablo envió el 22 de agosto un correo electrónico a residentes argentinos en esa ciudad. Esto implica que más de 200.000 documentos están bajo revisión, aunque el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) estima que entre 5.000 y 6.000 pasaportes podrían estar realmente afectados.

Aunque la anomalía no resulta visible al ojo humano, las autoridades nacionales implementaron un procedimiento para que los ciudadanos puedan verificar si su documento está afectado antes de presentarse en un control migratorio.

El origen del problema se remonta a una tinta negra de seguridad suministrada por un proveedor alemán, que abastece las máquinas de impresión de pasaportes desde hace 12 años.



Las partidas defectuosas ya fueron retiradas, pero los documentos emitidos en los últimos años, especialmente aquellos tramitados en consulados argentinos en el exterior, presentan una mayor probabilidad de estar comprometidos. No obstante, los pasaportes impresos en la Argentina con las mismas series también deben ser revisados, aunque el riesgo es menor.

¿Cómo identificar las anomalías?

El primer paso para identificar si un pasaporte podría estar afectado consiste en comprobar si el número del documento pertenece a los rangos de la serie AAL señalados por las autoridades:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088



En caso de que el número coincida, se recomienda gestionar la revisión, incluso si no se observan irregularidades a simple vista.

Entre los posibles indicios de un defecto, aunque la falla principal es invisible, se incluyen desgaste irregular, manchas, tinta borrosa o páginas mal alineadas.

Además, conviene verificar que el sello holográfico y la fotografía del titular estén completos y sin alteraciones, aunque estos elementos no permiten detectar la anomalía en la tinta.