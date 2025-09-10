Prevención del suicidio: Llaman a alejarse "de los discursos de odio" y practicar la empatía

Fecha relevante como trascendente que recuerda el calendario es que este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, jornada que busca abordar un tema de salud pública y una de las principales causas de muerte en el mundo que puede afectar a personas de cualquier edad.

Al respecto de tal efeméride, el secretario de Salud Mental de la Provincia, Martín Teruel, estuvo conversando con Multivisión Federal donde recalcó en lo importante de la contención pero también de la empatía que la sociedad debe esgrimir para ayudar a quien puede estar atravesando un momento delicado.

“Aquí hay una cuestión central, la lógica del cuidado; tenemos que proponernos más como sociedad, como personas, la solidaridad y la empatía, la comprensión también, lejos de los discursos del odio, debemos ir más al acercamiento”, aseveró.

A esto agregó que la salud mental es una construcción personal pero “también es algo colectivo, requiere de las personas del entorno, una problemática como el suicidio se puede prevenir en la medida que tengamos esta perspectiva de cuidarnos, de hablar, de promover ese lazo que permita, a quien sufre, encontrar contención, respaldo”, exhortó.

En este punto comentó que es innegable que algo como la salud mental no se vea atravesada por factores sociales o económicos, como también “de las realidades que las personas viven; hay escenarios de incertidumbre, angustia, que pueden derivar en cuadros depresivos, el contexto predispone malestar y por eso es cuando debemos estar más atentos a las necesidades de los demás”, dijo sobre la influencia de la actualidad argentina.

Por último, Teruel recalcó que el tema del suicidio es una problemática “que se da a lo largo del curso de vida, no está acotado a una franja etaria en particular, ni a un sector social, a una localidad específica, es una problemática transversal”, concluyó el funcionario.

“Es un día que llama a la conciencia y reflexión”