Trabajaba de cadete y terminó preso por drogas en una cárcel de Buenos Aires, denuncia aprietes

Una historia que parece realmente de una pelicula vive hoy Sebastián Nina, quien trabaja de cadete hace muchos años. En octubre de 2024 un cliente le pidió llevar una encomiendas. En total hicieron dos viajes o envíos con su nombre, que contenían 4 kilos de cannabis cada una.

El hombre contó que: "El día 8 de octubre, me mandaron un WhatsApp un muchacho Luciano, yo le repartía pollo al spiedo, me mandó a dejar una encomienda por Andreani. Llego con la encomienda y me piden el DNI, se despacha la encomienda, vuelvo y le dejo el comprobante y vuelto al cliente y bueno seguí trabajando".

Resulta que al cabo de 11 días su vida dio un giro realmente inesperado, quedando detenido e imputado por transporte de estupefacientes.

"El 19 de octubre cae gendarmería a la casa de mi hermana en B° Norte Grande. Rompe el portón y no ingresaron porque tengo una sobrina con sindrome de down y empezó a gritar, le agarró convulsiones y no estaba mi hermana. Los vecinos le avisaron a mi hermana, vino, me llama y yo vengo".

Al llegar, Sebastián cuenta que los gendarmes le hicieron ver un video en el que "están entregando una encomienda pero esa encomienda estaba a mi nombre, mi hermana le dice que no era yo, cuando vengo verifican que no era yo el que estaba entregrando la encomienda".

Posteriormente, cuenta que los Gendarmes llamaron a un juez de Rosario de Santa Fé y este pidió la inmediata detención: "Me detienen ese día y me secuestran el celular, la moto, me llevan al escuadrón de Chachapoya a gendarmería, el día lunes, cuando me hacen la Audiencia me dicen que yo entregué una caja el 8 octubre por Andreani y que el 15 entregué otra con mi nombre por Via Cargo. No pude declarar, me cerraron micrófonos, porque era videoconferencia".

Denuncia que desde un primer momento la Defensora oficial le decía que reconozca los cargos, ante eso el decidió buscar un abogado el cual asegura que "Le sacó plata prometiendo que ya pronto iba a salir".

Mientras tanto desde la Justicia le dieron 90 días de investigación y así pasó de prorroga en prorroga, hasta que el 25 de enero lo traladaron a Marco Paz, en Buenos Aires. "Es un penal de alto perfil donde estuve 7 meses preso en Buenos Aires".

Insiste que también estando ahí, le pedían que se haga cargo para que terminara la causa. "Ellos me robaron la identidad para mandar la carga y no declararon eso".

Al ser consultado por QPS cómo le habrían robado la identidad el hombre explicó que: "Andreani escanea el DNI y quedan todos mis datos, yo creo que esto va al cliente en la guía que se le entrega al cliente o sale en el seguimiento de la encomienda, salen todos mis datos, y de ahí sacan y hacen otra encomienda con todos mis datos".

Siguiendo con la causa, en ese momento detenido, le ofrecieron prisión domiciliaria y le dijeron que: "Me sacan la causa de Via Cargo y me dejan de Andreani y me dicen 2 años y 6 meses y domiciliaria".

Hoy su abogado renunció aduciendo que "No quiere ir a juicio, que es mejor que yo firme y se termine todo" pero él quier limpiar su nombre y sostuvo que: "Es una causa grave de transpoirte de estupefacientes y yo me pregunto por qué no detiene al verdadero culpable al que me mandó a dejar encomienda, me dijeron que el Juez ya no quiere más detenidos".

Sin abogado, recibió el llamado de una Defensora que le dijo "Dice el Fiscal que te hagas cargo, te doy hasta el martes, sino firmas te revocamos la domiciliara, te volvemos a llevar a Buenso Aires, y en el Juicio te vamos a dar la domiciliaria".

Desesperado consiguió un abogado que pueda hacer frente a un juicio y limpiar su nombre, pero le cobra 2 millones de honorarios, los cuales no puede afrontar porque está sin pensión por discapacidad y con domiciliaria.

Respecto al dueño de la rotisería aseguró que le informaron que "Gendarmería fue y constató el lugar y que le dijeron que la rotisería funcionaba hace 2 años, cosa que era mentira. Cuando me detienen, desaparece y vuelve abrir el 23 de diciembre y mi falmilia pidió un pollo y sacó los datos del muchacho. Todo está en mi celular, está secuestrado y está ahí como me manda Andreani, no sé por qué no lo investigan o lo detienen. No me atiende ni sé como hacerle una denuncia. Estoy con domiciliaria. Siempre se negó ante mi familia".